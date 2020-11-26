Far Cry 6 будет иметь поддержку DirectX RayTracing и FidelityFX CAS

Глава отдела 3D-программирования Ubisoft Александр Полищук сообщил, что в игре будут реализованы функции трассировки лучей, затенения с переменной скоростью и адаптивной резкости FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS).AMD и Ubisoft объединились для этого релиза, презентация игры прошла на YouTube канале AMD под руководством Лизы Су. В видео ниже подробно рассказывается о том, чего ожидать геймерам, а также подчеркивается поддержка технологий, используемых в новых Radeon RX 6000 серии.

Far Cry 6 также будет поддерживать «Гибридный SSR», который, является отсылкой к FidelityFX Stochastic Screen Space Reflections (SSSR). Игра выйдет 25 мая 2021 года и будет доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X / S.