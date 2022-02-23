Farming Simulator 22 – анонсировано первое дополнение Antonio Carraro Pack

Встречайте компактные и универсальные тракторы для роскошных виноградников: издатель и разработчик GIANTS Software представляет первое дополнение для Farming Simulator 22. Десять новых транспортных средств от итальянского производителя с богатой историей Antonio Carraro позволят игрокам расширить процветающий бизнес по выращиванию винограда и оливковых садов.

В дополнении Antonio Carraro Pack компания GIANTS Software делает упор на выращивании винограда и оливок – двух новых культур Farming Simulator 22. «После выхода игры мы сразу же получили положительные отзывы от нашего сообщества о новых культурах, – комментирует Томас Фрей, креативный директор GIANTS Software. – Мы рады продолжать работать в этом направлении вместе с компанией Antonio Carraro, ведущим экспертом по созданию решений для фермеров, занимающихся специализированными видами сельского хозяйства. Вместе мы сделаем игровой процесс по уходу за виртуальными виноградниками и садами еще более увлекательным и разнообразным».

Новинки парка машинной техники позволят игрокам маневрировать в тех особых условиях, когда другие тракторы не могут справиться на местности, полной крутых уклонов и узких пространств. В дополнение включены различные тракторы: среди которых классический Supertigre 635, универсальная модель TTR 7600 Infinity или флагманский четырехгусеничный трактор с шарнирной рамой и реверсивной системой управления MACH 4 R.

Тракторы Antonio Carraro отличаются чрезвычайно компактной конструкцией в сочетании с уменьшенным необходимым радиусом для разворота и оптимальной видимостью со всех сторон, что позволяет добраться буквально до каждой виноградной лозы. Игрокам также придется по вкусу реверсивная система управления водительским сиденьем, благодаря которой фермеры смогут мгновенно менять направление движения. Кроме этого, в набор также входят модели TGF 10900 R, TONY 10900 SR / TR / TTR, а также TTR 4400 и Tigrecar 3200.

Дополнение Antonio Carraro Pack запланировано к выходу 22 марта. Farming Simulator 22 находится в продаже на PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и в сервисе Stadia. Поклонники также могут приобрести сезонный абонемент Year 1 Season Pass, который добавит еще больше новых материалов в будущем. Набор Antonio Carraro включен в сезонный абонемент. Кроме этого GIANTS Software продолжит выпускать бесплатные обновления, а также делиться пользовательским контентом на официальном портале ModHub. Дополнительную информацию об игре можно получить на официальном сайте Farming Simulator, в пресс-центре GIANTS Software или у представителя PR-команды GIANTS Software.