Farming Simulator 22 уделал по онлайну Battlefield 2042

Farming Simulator 22 от Giants Software, по-видимому, более популярная игра, чем Battlefield 2042 от EA. Во всяком случае об этом говорит полностью независимая статистика платформы Steam — там максимальный онлайн в играх демонстрируется каждый день и не в пользу нового шутера. Несмотря на то, что обе игры были выпущены в течение нескольких дней друг от друга, последняя версия Farming Simulator превосходит последнюю Battlefield сразу в нескольких направлениях — у неё выше онлайн, лучше оценки и даже, вероятно, продажи цифровых копий.

Battlefield 2042 официально выпущен на консолях и ПК в Steam и Origin 19 ноября после довольно неудачного бета-теста. В большинстве обзоров в сети было отмечено, что в игре есть все элементы, необходимые для того, чтобы стать одной из лучших игр Battlefield, но разработчикам нужно будет выпустить очень много различного контента, чтобы довести игру до ума. Farming Simulator 22 выпущена 22 ноября для консолей и ПК через Steam и Epic Games Store — и, похоже, релиз прошел гораздо более гладко, с оценкой «Очень положительно» в Steam. Согласно SteamDB, максимальное количество одновременных игроков в Farming Simulator 22 составляло 105 636 человек шесть дней назад. Battlefield 2042 девять дней назад показала свой пик по онлайну — 105 397 игроков. То есть, симулятор фермера смог поставить более высокий рекорд по онлайну, чем ААА-шутер с мировым именем. Да и сейчас в симуляторе вдвое больше игроков, чем в новом шутере.
Комментарии и отзывы Farming Simulator 22
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