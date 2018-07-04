Fear The Wolves: Системные требования к PC

МИНИМАЛЬНЫЕ:

ОС: Windows 7/8/10 (64 бит) Процессор: Intel Core i3-2130 (3,4 ГГц) / AMD FX-4100 (3,6 ГГц) Память: 8 ГБ ОЗУ Видеокарта: 1 ГБ, GeForce GTX 650 Ti / Radeon R7 260 Сеть: широкополосное подключение к Интернету Хранение: 16 ГБ свободного места

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ОС: Windows 7/8/10 (64 бит) Процессор: Intel Core i7-3930K (3,2 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц) Память: 16 ГБ ОЗУ Видеокарта: 4 ГБ, GeForce GTX 970 / Radeon R9 390 Сеть: широкополосное подключение к Интернету Хранение: 16 ГБ свободного места

Focus Home Interactive и Vostok Games показали официальные требования к ПК для их предстоящей пост-апокалиптической Royale FPS игры.Fear the Wolves — это состязательный шутер от первого лица в стиле «королевской битвы», созданный студией Vostok Games. Сбегите из Чернобыля, знакомого вам по игре S.T.A.L.K.E.R., где вам грозят мутанты, радиация, аномалии, ужасная погода, а также другие игроки.