Федерация NFL и компания 2K работают над новыми проектами

Национальная футбольная лига и компания разработчик 2K возобновили партнерские отношения. Разработчик 2K планирует выпустить несколько спортивных симуляторов под эгидой NFL и аркадных игр.

Лига NFL насчитывает множество профессиональных игр, являясь самым популярным спортивным брендом в мире. Спортивные симуляторы всегда имели популярность среди игроков. Спортивные игры создаются с приглашенными профессиональными спортсменами. Это дает огромный опыт, как лиге, так и для разработчика.

Ожидается, что проекты появятся в 2021 году.