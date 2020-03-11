Федерация NFL и компания 2K работают над новыми проектами

2020-03-11, Автор - Ramil; Продукт - NFL и 2K; [99]
Национальная футбольная лига и компания разработчик 2K возобновили партнерские отношения. Разработчик 2K планирует выпустить несколько спортивных симуляторов под эгидой NFL и аркадных игр.

Лига NFL насчитывает множество профессиональных игр, являясь самым популярным спортивным брендом в мире. Спортивные симуляторы всегда имели популярность среди игроков. Спортивные игры создаются с приглашенными профессиональными спортсменами. Это дает огромный опыт, как лиге, так и для разработчика.

Ожидается, что проекты появятся в 2021 году.

Комментарии и отзывы NFL и 2K
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