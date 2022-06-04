Фэнтезийная игра Granblue Fantasy Versus получает нового обновление

Игра Granblue Fantasy Versus получает новое обновление. В обновление 2.80 геймплей был значительно улучшен за счет добавления новой боевой механики Tactical Move — Rush, Tactical Move — Backshift и Overdrive, а также были применены настройки персонажей и исправлены ошибки. Добавлены новые боевые миссии, новые трофеи и многое другое.

Granblue Fantasy Versus - фэнтезийная игра, которая сочетает в себе файтинг и приключения в стиле RPG. Участвуйте в боях или наслаждайтесь усилением своих персонажей.