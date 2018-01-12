Final Fantasy XII The Zodiac Age анонсирован для ПК

Square Enix объявила, что мир Ivalice будет доступен на PC через Steam, когда Final Fantasy XII Zodiac Age стартанет 1 февраля.Final Fantasy XII The Zodiac Age рассказывает историю о маленьком королевстве Далмаска, когда он попадает между двумя империями, Архадией и Розаррией. Законный наследник престола Далмаскана, принцесса Эш, сформировал сопротивление освобождению своей родины. Она объединится с группой других, которые имеют те же цели и пытаются изменить свою судьбу. Версия для ПК будет иметь те же обновления, что и версия PlayStation 4, но также будет содержать новые параметры.