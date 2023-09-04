Final Fantasy XVI выпустят на ПК

Теперь, когда подтвердилось, что порт Final Fantasy XVI для ПК находится в разработке, есть шанс, что Final Fantasy XVI будет выпущена и для платформы Xbox Series X|S. Конечно, в настоящее время игра рассматривается как эксклюзив для PS5, но, судя по рекламному ролику консоли, этот срок эксклюзивности может быть ограничен шестью месяцами. Более старые игры, такие как Final Fantasy XV, уже вышли на консолях Xbox, а получившая признание критиков MMORPG Final Fantasy XIV, будет выпущена в 2024 году. Это отличные новости для тех, кто очень хочет попробовать данную видеоигру, но при этом не желает покупать консоль компании Sony. Всё же играть на ПК иногда удобнее, плюс есть возможность устанавливать всевозможные моды и трейнеры, упрощающие прохождение.