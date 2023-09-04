Final Fantasy XVI выпустят на ПК

Во время мероприятия Voices From Valisthea на выставке PAX West продюсер Final Fantasy XVI Наоки Йошида (Naoki Yoshida) сообщил, что в настоящее время ведётся разработка порта для ПК последней части серии Final Fantasy, а также двух платных DLC-расширений. О возможной дате выхода порта или DLC пока ничего не сообщается, однако, судя по всему, действие одного из запланированных дополнений будет происходить в Валистее — одном из регионов Final Fantasy XVI. Йошида также сообщил, что в настоящее время доступно для загрузки бесплатное обновление, которое добавляет в игру несколько новых косметических предметов — это костюмы персонажей и скины для оружия,плюс патч исправляет некоторые мелкие ошибки.

Теперь, когда подтвердилось, что порт Final Fantasy XVI для ПК находится в разработке, есть шанс, что Final Fantasy XVI будет выпущена и для платформы Xbox Series X|S. Конечно, в настоящее время игра рассматривается как эксклюзив для PS5, но, судя по рекламному ролику консоли, этот срок эксклюзивности может быть ограничен шестью месяцами. Более старые игры, такие как Final Fantasy XV, уже вышли на консолях Xbox, а получившая признание критиков MMORPG Final Fantasy XIV, будет выпущена в 2024 году. Это отличные новости для тех, кто очень хочет попробовать данную видеоигру, но при этом не желает покупать консоль компании Sony. Всё же играть на ПК иногда удобнее, плюс есть возможность устанавливать всевозможные моды и трейнеры, упрощающие прохождение.
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