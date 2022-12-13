Фогейм теперь продаёт одиночные игры для Steam и Ubisoft Connect

У нас просто отличные новости для всех фанатов одиночных видеоигр, которые длительное время не могли получить доступ к желаемым релизам. Теперь в магазине видеоигр платформы Фогейм есть отдельный раздел с одиночными релизами, которые можно будет купить и активировать потом в Steam или Ubisoft Connect. Например, пользователи получают доступ к видеоиграм вроде Assassin’s Creed Odyssey или God of War — шикарные ролевые проекты, способные увлечь пользователя на десятки часов активного геймплея. И если ранее у геймеров в России возникали определённые трудности с оплатой игр на крупных площадках, то теперь проблему устранили и арсенал Фогейма в будущем будет лишь расширяться. При этом стоит отметить, что помимо крупных релизов будут и инди-проекты, которые тоже заслуживают вашего внимания.

Также хотелось бы отметить, что на самом деле некоторые игры можно загружать прямо из Фогейма, но лишь небольшую долю от общего ассортимента. Для большинства проектов активация работает в формате ключа — пользователь оплачивает игру, после чего получает соответствующий код, который нужно активировать в своём аккаунте на той или иной платформе. После активации игра будет доступна в библиотеке и её можно будет загрузить в любой момент, что крайне приятно — не нужно думать о смене региона, покупке ключей с рук и так далее. Цифровая площадка Фогейм в этом плане куда более привлекательная и в будущем станет ещё более богатой на свежие релизы. Настоятельно рекомендуем изучить предложения — там даже скидки есть.