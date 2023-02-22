Фогейм запустит в России Aion Classic

У нас просто шикарные новости для ярых поклонников популярной видеоигры Aion Classic — классическая версия культового проекта спустя два года добралась до России. Соответственно, российские геймеры смогут оценить все преимущества проекта уже в текущем году, а тем, кому очень хочется отправиться в бой прямо сейчас, сотрудники игровой платформы Фогейм такую возможность тоже предоставят. Платформа запускает розыгрыш, победители которого смогут принять участие в закрытом бета-тестировании Aion Classic. Если вы являетесь фанатом проекта и для вас крайне важно получить доступ к контенту раньше остальных, то стоит перейти на официальный сайт и посмотреть на то, что из себя представляет конкурс, что нужно сделать для победы и, конечно, приложить все необходимые усилия.

Стоит напомнить, что Aion в России издаётся платформой Фогейм начиная с 2009 года, то есть игре больше лет, чем некоторым современным игрокам. За это время проект, естественно, сильно изменился, так что пользователи получат возможность попробовать именно классическую видеоигру в том виде, в котором она была выпущена изначально. Aion Classic дарит всё, что только нужно — речь про огромный открытый мир, возможность сражаться в PvP с другими игроками, изучать умения и проходить увлекательные квесты в одиночестве или в компании друзей. Всё это на самом деле крайне увлекательно и весело, так что настоятельно рекомендуем посмотреть даже тем, кто не играл ранее и впервые видит новость про Aion Classic. Оно того точно стоит — просто поверьте.
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