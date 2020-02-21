Fortnite Chapter 2 представляет второй сезон

Новый сезон принесет множество изменений и дополнений. Одним из главных является новый Battle Pass.

Пользователям которые приобрели Battle Pass станут доступны новые скины. Новый сезон включает обновленный пользовательский интерфейс и изменение локации. Появились новые фракции Fortnite Ghost и Shadow. Добавлены новые локации фракций: акула, агенство, рог, яхта и грот. Представлен ряд новых оружий, снайперская винтовка, ракетные установки и гранаты. Новый персонаж Maya.

Добавлен скин Дэдпула, его можно получить с помощью еженедельных испытаний.