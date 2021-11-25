Fortnite Chapter 2 завершится большим событием 4 декабря

Похоже что в Fortnite грядут большие изменения. Вторая глава завершится одноразовым игровым событием под названием «Конец» в 16:00 по восточному времени 4 декабря.

После завершения «Конвергенции» Королева кубов готовит финал для Острова, и ничто не будет прежним», рассказал Epic Games в своем блоге. «Хватай свое оружие и сразись с окончательным разрушителем всей реальности». Событие, завершающее первую главу, также называлось «Конец», и оно взорвало оригинальный остров. Fortnite не работал несколько дней, прежде чем началась вторая глава с новой картой. Наряду с другими обновлениями, Epic также представила новый пользовательский интерфейс и новую механику во второй главе. Поскольку издатель говорит, что игроки будут сражаться с Королевой Кубов «в последней битве за судьбу Острова», и что, казалось бы, ничто не будет прежним. Можно сказать, что впереди еще больше серьезных изменений.
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