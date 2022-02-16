Fortnite добавляет гироскопическое управление и новые элементы управления Flick Stick в патче 19.30

Fortnite добавила новую опцию для игроков, которые используют контроллеры для своих видеоигр. Конкретно контроллеры с гироскопами. Созданные в сотрудничестве со специалистом по вводу и создателем джойстиков Джулианом Смартом, элементы управления гироскопом были добавлены в Fortnite для всех платформ, поддерживающих эту функцию.

Эта функция выходит за рамки версий игры для Nintendo Switch и Android. Фактически, команда Fortnite добавила элементы управления гироскопом на Nintendo Switch, Android, PlayStation 4/5 и ПК с версией 19.30. Игроки могут включить управление гироскопом на вкладке «Касание и движение» в настройках и включить «Прицеливание гироскопа». Недавно реализованные элементы управления гироскопом в Fortnite будут иметь две отдельные настройки «Активного режима». «Активный режим (Бой)» относится к тому, когда вы хотите, чтобы гироскоп был активен, пока вы находитесь в бою, а «Активный режим (Строительство)» относится к тому, когда вы хотите, чтобы гироскоп был активен во время строительства или редактирования. Оба режима также имеют определенные конфигурации, которые вы можете использовать. Flick Stick также был добавлен в игру. Эта функция дополняет возможности гироскопа. Flick Stick — это функция, которая позволяет игрокам направлять камеру в направлении, на которое указывает джойстик.