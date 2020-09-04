Fortnite получит множество новых функций, включая DLSS и NVIDIA Reflex

Вместе с новой серией графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 3000, было также анонсировано, что Fortnite получит множество новых функций, включая четыре функции с трассировкой лучей, DLSS и NVIDIA Reflex, которые призваны привнести в мир совершенно новый внешний вид и ощущения в игре.

Отражения с трассировкой лучей - воссоздает способ отражения света на глянцевых и металлических поверхностях, включая гладкие естественные зеркала, такие как оконное стекло, и более грубые поверхности, такие как матовый металл.

Тени с трассировкой лучей - точное моделирование теней на многих поверхностях с улучшением деталей поверхности и контакта, а также устранение проблем, связанных с традиционными методами теней.

Ray-прослежено глобальное освещение - Вычисляют мировое освещение с повышенной точностью в широком масштабе, освещая игроков и персонажей с беспрецедентной детализацией, точностью и ясностью.

Окклюзия с трассировкой лучей - там, где встречаются объекты или поверхности, свет перекрывается, создавая едва различимые тени, которые могут выделить малейшие детали поверхности. DLSS - стремиться улучшить качество изображения, а также повысить частоту кадров, что всегда необходимо в соревновательных играх. Включив NVIDIA Reflex, сокращает задержку системы, позволяя людям улучшить отзывчивость и повысить точность. Fortnite - одна из первых игр, поддерживающих NVIDIA Reflex, и Nick Penwarden, вице-президент по разработке Epic Games, сказал следующее: технология NVIDIA Reflex вооружает разработчиков новыми функциями для минимизации задержек в играх. Мы наблюдаем отличную отзывчивость и контроль игрока с Fortnite, работающим на GeForce RTX 3000 Series.

Новые четыре функций с трассировкой лучей, которые будут стремиться вывести визуальные эффекты Fortnite на совершенно новый уровень: