Fortnite теперь доступен в магазине Google Play Store

Fortnite уже более года доступен на платформе Android. Для того чтобы играть в мобильную версию Fortnite пользователю приходилось переходить на сайт Epic. Epic пошли на уступки и теперь игра доступна в магазине Google Play Store.

После 18 месяцев работы на платформе Android Google разработала программное обеспечение для загрузки. Теперь пользователи могут скачать игру напрямую. Разработчики продолжают работу на версией игры.

Мобильная версия игры Fortnite вышла на платформе Android в 2018 году. Epic Games решила прекратить выпускать игру через Google Play из-за невыгодных условий.
Комментарии и отзывы Fortnite Google Play Store
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