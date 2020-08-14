Fortnite удален из магазина App Store

Fortnite является одним из крупнейших игр жанра Battle Royale среди конкурентов на рынке. Игра бесплатная, но в ней есть возможность покупать игровые предметы. Компания Epic Games представила свою платежную систему, которая позволяла покупать игровые ценности в обход магазина Apple Store. Платежная система компании Epic Games не была проверена и подтверждена компанией Apple, после чего незамедлительно были приняты меры.

Игра была удалена из магазина Apple Store. Epic Games нарушила правила App Store, которые в равной степени применяются ко всем разработчикам. Платежная система Epic Games позволяла получить доступ к игровым ценностям за более низкую стоимость.
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