Fortnite удален из магазина App Store

Fortnite является одним из крупнейших игр жанра Battle Royale среди конкурентов на рынке. Игра бесплатная, но в ней есть возможность покупать игровые предметы. Компания Epic Games представила свою платежную систему, которая позволяла покупать игровые ценности в обход магазина Apple Store. Платежная система компании Epic Games не была проверена и подтверждена компанией Apple, после чего незамедлительно были приняты меры.

Игра была удалена из магазина Apple Store. Epic Games нарушила правила App Store, которые в равной степени применяются ко всем разработчикам. Платежная система Epic Games позволяла получить доступ к игровым ценностям за более низкую стоимость.