Fortnite выпустила обновление 11.5

Студия Epic Games выпустила обновление 11.5 для игры Fortnite. Разработчики добавили скин Harley Quinn, персонажа из киновселенной DC. Fortnite с каждым обновлением добавляла разные скины, дабы разбавить игру. В прошлом были добавлены скины из Мстителей, Танос и Бэтмен.

Так как в кинотеатрах начался показ фильма "Хищные птицы" с участием Харли Квинн. Разработчики игры Fortnite решили добавить в игру скин ее персонажа. В качестве оружия, она будет использовать бейсбольную биту или классический молоток.

Скин Harley Quinn запустят параллельно с Днем Святого Валентина. Под названием "Любовь и война".