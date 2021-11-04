Forza Horizon 5 доступна для предварительной загрузки

В рамках подготовки к скорому запуску новой и долгожданной гоночной игры Forza Horizon 5 Microsoft и Playground Games предоставили возможность предварительной загрузки игры в раннем доступе. Напомним, Forza Horizon 5 Premium Edition выйдет завтра, 5 ноября 2021 года, в полночь по местному времени. Предварительно загрузив игру Forza Horizon 5, вы сможете исследовать живой открытый мир Мексики в преддверии глобального запуска 9 ноября 2021 года.
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, чтобы узнать больше о том, чего можно ожидать от последней игры франшизы Forza, которая будет доступна на Xbox или ПК с Windows.