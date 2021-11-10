Forza Horizon 5 показала лучший старт в истории Microsoft

Команды разработчиков игр Microsoft переживают замечательный год — глава игрового подразделения компании Фил Спенсер сообщил, что у Forza Horizon 5 был лучший день запуска из всех игр Xbox Game Studios за всю историю существования компании. На сегодняшний день в аркадную гонку на всех платформах (Xbox, Windows и облако) играют более 4,5 миллионов человек, а максимальное количество одновременных игроков в ней было в три раза больше, чем у ее предшественницы. Стоит отметить, что новая Forza была запущена одновременно на Xbox Series X / S, Xbox One, в Microsoft Store для Windows и в Steam. На этот раз гораздо проще начать играть в новую гонку компании, и это одно из важнейших преимуществ для ПК-геймеров — ранее получить игру было немного труднее, особенно если вы предпочитаете в первую очередь Steam, но теперь ситуация изменилась.

Более того, проект получил достаточно хорошие оценки от критиков — журналисты оценили качество графики новой гонки, управление, виртуальную Мексику и проработку автомобилей. А вот геймеры пока что оценивают проект немного хуже, оценки на порядок ниже, но в целом тоже достойные. И тем не менее, это важный момент для Microsoft после многих лет покупок игровых студий и поддержки разработчиков, чтобы сделать Xbox Game Studios хорошо известным брендом. Есть реальный шанс, что компания даже превзойдёт наши ожидания с Halo Infinite — шутер тоже готов к запуску менее чем через месяц. Вопрос лишь в том, приведут ли эти выдающиеся релизы к увеличению продаж Xbox.