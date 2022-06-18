Forza Horizon 5 получит кооператив и новые авто

Обновление Series 9 также предоставляет возможность совместной игры в Forza Horizon 5 Stories с участием до шести игроков. В совместной игре лидер отряда может вести любую доступную ему историю Horizon. Наивысший балл, заработанный в группе, применяется ко всем участникам, поэтому даже если некоторые игроки не достигнут цели, те, кто добьется успеха, выполнят миссию за всех. Игроки, которые завершат историю Horizon в кооперативе, обнаружат, что миссия уже отмечена как выполненная, как только они откроют ее в своем прохождении. В преддверии расширения Hot Wheels разработчики также добавляют несколько тематических автомобилей, которые игроки могут разблокировать в Forza Horizon 5. Отличные новости для геймеров, которые предпочитают эту франшизу.