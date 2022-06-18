Forza Horizon 5 получит кооператив и новые авто

Forza Horizon 5 получит первое дополнение, посвященное Hot Wheels, примерно через месяц, но это не значит, что разработчики Playground Games будут сидеть сложа руки до тех пор. Бесплатное обновление Series 9 планируется запустить всего через несколько дней, во вторник, 21 июня, и оно будет включать в себя довольно много дополнений. Игроки на ПК наконец-то получают поддержку технологии Temporal Antialiasing (TAA), чего фанаты давно просили, поскольку движок поддерживал только устаревшую технику Multi-Sample Antialiasing (MSAA). Графические элементы, такие как листва деревьев, особенно выиграют от TAA, а также есть ползунок управления резкостью, чтобы игроки могли точно настроить его окончательный вид.

Обновление Series 9 также предоставляет возможность совместной игры в Forza Horizon 5 Stories с участием до шести игроков. В совместной игре лидер отряда может вести любую доступную ему историю Horizon. Наивысший балл, заработанный в группе, применяется ко всем участникам, поэтому даже если некоторые игроки не достигнут цели, те, кто добьется успеха, выполнят миссию за всех. Игроки, которые завершат историю Horizon в кооперативе, обнаружат, что миссия уже отмечена как выполненная, как только они откроют ее в своем прохождении. В преддверии расширения Hot Wheels разработчики также добавляют несколько тематических автомобилей, которые игроки могут разблокировать в Forza Horizon 5. Отличные новости для геймеров, которые предпочитают эту франшизу.
Приключенческая игра Ravenlok выйдет в следующем году…
Студия разработки Cococucumber анонсировала приключенческую игру Ravenlok. …
Minecraft Legends выйдет в следующем году…
Во время мероприятия Xbox & Bethesda Games Showcase была анонсирована игра Minecraft Legends. …
Выход первого DLC для Dying Light 2 перенесено на сентябрь…
Разработчик Techland отложил выпуск предстоящего сюжетного дополнения Dying Light 2 Stay Human до сентябр…
Второй сезон Halo Infinite Lone Wolves выйдет 3 мая 2022 год…
Сегодня был выпущен новый трейлер предстоящего второго сезона …
Modern Warfare 2 может вернуться в Steam…
Call Of Duty 2: Modern Warfare II может стать символом возвращения франшизы в Steam на платформе ПК. Суди…
DICE подготовили крупное обновление 4.0 для Battlefield 2042…
Battlefield 2042 впервые с момента запуска опустилась ниже 1000 активных игроков в Steam. DICE несколько …
Sony подробно рассказала об особенностях игры God of War: Ra…
Sony в последние несколько лет уделяет больше внимания своим играм для PlayStation, включая расширенные в…
Snoop Dogg появится в Call of Duty: Vanguard, Warzone и Mobi…
Activision объявила, что рэпер Snoop Dogg появится в нескольких играх Call of Duty. Начиная с апреля, Sno…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor