Forza Horizon 5 получит кооператив и новые авто

Forza Horizon 5 получит первое дополнение, посвященное Hot Wheels, примерно через месяц, но это не значит, что разработчики Playground Games будут сидеть сложа руки до тех пор. Бесплатное обновление Series 9 планируется запустить всего через несколько дней, во вторник, 21 июня, и оно будет включать в себя довольно много дополнений. Игроки на ПК наконец-то получают поддержку технологии Temporal Antialiasing (TAA), чего фанаты давно просили, поскольку движок поддерживал только устаревшую технику Multi-Sample Antialiasing (MSAA). Графические элементы, такие как листва деревьев, особенно выиграют от TAA, а также есть ползунок управления резкостью, чтобы игроки могли точно настроить его окончательный вид.

Обновление Series 9 также предоставляет возможность совместной игры в Forza Horizon 5 Stories с участием до шести игроков. В совместной игре лидер отряда может вести любую доступную ему историю Horizon. Наивысший балл, заработанный в группе, применяется ко всем участникам, поэтому даже если некоторые игроки не достигнут цели, те, кто добьется успеха, выполнят миссию за всех. Игроки, которые завершат историю Horizon в кооперативе, обнаружат, что миссия уже отмечена как выполненная, как только они откроют ее в своем прохождении. В преддверии расширения Hot Wheels разработчики также добавляют несколько тематических автомобилей, которые игроки могут разблокировать в Forza Horizon 5. Отличные новости для геймеров, которые предпочитают эту франшизу.