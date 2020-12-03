Forza Horizon 5 выйдет в 2021 году

Серия Forza - самая известная франшиза разработчиков Xbox. Playground Games собирается выпустить Forza Horizon 5 в следующем году, а Forza Motorsport, над которой работает Turn 10 Studios, выйдет с релизом новой консоли Xbox в конце года. На данный момент, точной даты запуска Forza Horizon 5 нет.

В Forza Horizon 4 игроки покоряли трассы Великобритании, а в предыдущих частях гонки проходили в США, Европе и Австралии. Что ждет нас в Forza Horizon 5 также неизвестно. По некоторыми источникам, действие игры будет происходить в Японии. На портале Reddit были опубликованы концепт-арты с намеком на Японию. Осталось лишь дождаться официальной информации от разработчиков.