Forza Motorsport 8 запускает бета-тест

Релиз гоночного симулятора Forza Motorsport 8 приближается и вскоре начнется тестирование, об этом заявил директор Forza Motorsport Крис Эсаки. Представитель игры рассказал, что разработка игры ведется с учетом пожеланий игроков. Принять участие в тесте можно через панель Xbox Game Studios.

Forza Motorsport 8 предложит совершенно новый опыт в серии Forza. В игре будут добавлены новые функции, улучшена графика, модели машин, окружающего мира, пользовательского интерфейса и многого другое. Forza Motorsport 8 выйдет на ПК и Xbox Series X / S. Официальной даты выхода игры пока нет.
Комментарии и отзывы Forza Motorsport 8
Новости:
Total War: Rome Remastered выходит в апреле этого года

Feral Interactive объявил о выпуске Total War: Rome Remastered. Total War: Rome полностью переделан и вый...
Team Ninja выпустила новое обновление 1.27 для Nioh 2

Новое обновление 1.27 для Nioh 2 выпущено для игровой консоли PlayStation 5 и PlayStation 4. Патч устраня...
Ubisoft купила разработчиков античита

Появилась информация о том, что компания Ubisoft приобрела разработчика античитерской системы GameBlocks....
Вышел второй трейлер DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two

Вышел второй трейлер к игре Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two. Заключительная часть выходит на ПК...
Bethesda присоединилась к Microsoft

Microsoft официально завершила сделку по приобретению ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softwo...
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600KОбзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600K
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1...
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1Современные материнские платы, например, GIGABYTE Z490 VISION G, и ноутбуки получили скоростной интерфейс...
Флагман Oppo Find X3 Pro показали на кач...
Флагман Oppo Find X3 Pro показали на качВ сети появилась первая качественная фотография смартфона Oppo Find X3 Pro, главной особенностью которого...
ASUS запустила открытый бета-тест утилит...
ASUS запустила открытый бета-тест утилитКомпания ASUS объявила о запуске открытого бета-теста утилиты GPU Tweak III. Данная утилита версии v. 1.2...
Доступный смартфон Realme 8 получит 108-...
Доступный смартфон Realme 8 получит 108-Руководитель Realme India Мадхав Шет заявил, что его компания уже готовит к выпуску смартфон Realme 8, хо...
Realme Готовит два смартфона и наушники ...
Realme Готовит два смартфона и наушники Ожидается, что китайский производитель смартфонов Realme выпустит множество новых продуктов на мировые ры...
Samsung Electronics выпустит 21 телевизо...
Samsung Electronics выпустит 21 телевизоРанее на этой неделе Samsung Electronics объявила о запуске 21 модели своей новой серии Neo QLED TV, что ...
Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч пре...
Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч преКомпания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy M62 с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч будет представ...
Представлена 3D-карта ELSA GeForce RTX 3...
Представлена 3D-карта ELSA GeForce RTX 3Компания ELSA пополнила ассортимент графических ускорителей моделью GeForce RTX 3070 Erazor X, цена и дат...
Lenovo Xiaoxin Pro 16 получит дисплей с ...
Lenovo Xiaoxin Pro 16 получит дисплей с Компания Lenovo готовится выпустить устройство получившее название Lenovo Xiaoxin Pro 16. ...
Смартфон OPPO A54 представлен официально...
Смартфон OPPO A54 представлен официальноКомпания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A54, которая работает под управлением фирменной пр...
Смартфон Realme GT получит 160-Гц диспле...
Смартфон Realme GT получит 160-Гц дисплеВ сети появились подробности о флагманском игровом смартфоне Realme GT, который еще не был представлен оф...
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое к...
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кДля тестируемого сегодня COUGAR ARMOR ONE производитель отмечает целый ряд преимуществ, среди которых выв...
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Обзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложениемОбзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложением
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor