Forza Motorsport 8 запускает бета-тест

Релиз гоночного симулятора Forza Motorsport 8 приближается и вскоре начнется тестирование, об этом заявил директор Forza Motorsport Крис Эсаки. Представитель игры рассказал, что разработка игры ведется с учетом пожеланий игроков. Принять участие в тесте можно через панель Xbox Game Studios.

Forza Motorsport 8 предложит совершенно новый опыт в серии Forza. В игре будут добавлены новые функции, улучшена графика, модели машин, окружающего мира, пользовательского интерфейса и многого другое. Forza Motorsport 8 выйдет на ПК и Xbox Series X / S. Официальной даты выхода игры пока нет.