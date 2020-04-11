Forza Street выйдет на мобильных устройствах в мае этого года

2020-04-11, Автор - Ramil; Продукт - Forza Street; [59]
Forza является одним из популярнейших гоночных симуляторов. Forza пошла по экспериментальному маршруту. Новая часть Forza Street переносит пользователя на улицы городов.

Игра будет совместима с операционными системами iOS и Android. Игра появится 5 мая. Игрокам будет доступен Founders Pack в подарок в течении месяца. Пакет включает в себя автомобиль Ford GT 2017 года и другие полезности.

Предварительная регистрация уже доступна в магазине Google Play Store и Samsung Galaxy Store. На ОС iOS регистрация будет доступна позже.

Комментарии и отзывы Forza Street
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