Фотокамера Nikon Z6 Mark III получит 24.5-Мп матрицу

В сети появились подробности о полнокадровой беззеркальной фотокамере Nikon Z6 Mark III, релиз которой ожидается в этом году. Камере приписывают наличие 24.5-Мп матрицы BSI CMOS, процессора EXPEED 7, улучшенной в сравнении с Nikon Z8 стабилизации изображения (IBIS), функции съемки с повышенным разрешением Pixel Shift, продвинутой системы автофокусировки с обновленным алгоритмом, серийной съемки до 40 к/с (полный кадр и электронный затвор) и до 120 к/с (с кропом), записи видео в разрешении 6К при 60 к/с, а также 4К при 120 к/с, двух слотов для карт-памяти CFexpress B и SD UHS-II, поддержки быстрой зарядки, интерфейса HDMI Type A, адаптеров WiFi 2.4/5 GHz и Bluetooth LE, а также корпуса с улучшенной в сравнении Nikon Z8 эргономикой.

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