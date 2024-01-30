Фотокамера OM SYSTEM OM-1 Mark II оценена в 2400 долларов

Компания OM Digital Solutions пополнила ассортимент компактных беззеркальных камер моделью OM SYSTEM OM-1 Mark II, которая основана на 20-Мп многослойной матрице BSI Live MOS формата Micro Four Thirds. Новинка также характеризуется процессором TruePic X, системой автофокусировки Cross Quad Pixel AF с 1053 точками перекрестного типа, серийной съемкой до 120 кадров в секунду с нажатой наполовину кнопкой спуска затвора, записью видео в разрешении 4K до 60 кадров в секунду, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP53, системой матричной стабилизации с эффективностью 8.5 ступеней экспозиции, независимыми кнопками AEL и кнопкой AF-ON, встроенным градуированным фильтром нейтральной плотности и улучшенной конфигурацией меню. Цена камеры составляет 2400 долларов.

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