Фотокамера Sony A9 III выйдет в конце года

Сетевые источники поделились подробностями о релизе полнокадровых беззеркальных фотокамер Sony A9 III и Sony A7R V. Утверждается, что обе модели будут представлены в четвертом квартале этого года. Предполагается, что Sony A9 III оснастят сенсором Exmor RS разрешением 24.2 Мп, который основан на матрице Sony A1, поддержкой серийной съемки с частотой 30 к/с и возможностью записывать видео в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду. Цена камеры составит около 5 тысяч долларов. Первым же анонсом от фотографического подразделения Sony в 2022 году станет неназванная компактная камера в духе Sony ZV-1. Её релиз ожидается в промежутке между апрелем и июнем этого года.