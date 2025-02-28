Фотокамеру Sigma BF показали на живых фото

В сети появилась подборка фотографий представленной несколько дней назад полнокадровой беззеркальной камеры Sigma BF, которая поразила всех дизайном и компактностью. Напомним, что новинка характеризуется 24,6-Мп матрицей, байонетом L, всего тремя кнопками, одним диском и кнопкой спуска затвора, корпусом из цельного куска алюминия с размерами 129,5:73,7:35,6 мм и массой 388 граммов, тактильной обратной связью на всех кнопках, экраном разрешением 2,1 Мп, дополнительным дисплеем в верхней части корпуса, отсутствием видоискателя, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 102 400, гибридной системой автофокусировки, записью видео до 6K/30 к/с или Full HD/120 к/с, SSD вместимостью 230 ГБ, интерфейсом USB Type-C, 13 предустановленными пресетами, а также черной и белой расцветками. Камера станет доступна для покупки в апреле по цене в 2000 долларов.

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