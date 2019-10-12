Frostpunk: Console Edition готова покорять консоли

У большинства владельцев консоли есть претензия к тому, что на их игровой платформе нет стратегий или чего-то в таком роде, где нужно думать, строить поселения и так далее. Теперь и на вашей улице праздник — Frostpunk: Console Edition официально представлена и вы уже можете попробовать проект, насладиться стильной графикой, удобным управлением и прочими преимуществами достаточно классной игры. Какое-то время назад мы играли в нее в редакции и нам очень понравилось, а теперь можно будет и на консоли запустить, откинувшись на диване. Вскоре выпустим обзор на версию для консоли и расскажем обо всех преимуществах и недостатках. Хотя, игра получила те же механики, а значит она априори не может быть плохой или скучной — это просто невозможно.