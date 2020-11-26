Fujifilm GFX100 снимает кадры в невероятном разрешении

Учитывая наплыв довольно мощных смартфонов, производители фотоаппаратов были вынуждены предложить функции, которые было бы сложно реализовать с помощью мобильного устройства. Большинство из них начали превращать зеркальные фотоаппараты и ILC в веб-камеры, например, чтобы оседлать волну платформ для видеоконференцсвязи. У Fujifilm есть еще одна такая функция, которая, вероятно, была бы невозможна со смартфонами на текущий момент, позволяющая беззеркальной камере 102 Мп GFX100 создавать изображения с разрешением 400 Мп. Ничего подобного на смартфонах или даже фотоаппаратах конкурентов нет, так что пользователь сможет с полным комфортом заниматься созданием контента невероятного разрешения, после чего кадрировать или обрабатывать его.