Fujifilm X-T200 фотокамера начального уровня

Fujifilm представила новую камеру с сенсором APS-C. X-T200 это улучшенная версия модели X-T100. Производителю удалось уменьшить вес на 80 грамм. Фотокамера проста в пользовании. Fujifilm предлагает X-T200 в трех цветах: серебро, темное-серебро и золото-шампанского.

Fujifilm X-T200 использует новый 24,2 мп сенсор который соединен с медью, а не с алюминием, благодаря этому данные будут обрабатываться в 3,5 раза быстрее. Был улучшен автофокус с обнаружением глаз. Можно делать непрерывные снимки до 8 кадров в секунду.

Фотокамера теперь поддерживает режим видео 4K в 30 кадров секунду. Камера предлагает дополнительные функции, такие как, электронная стабилизация изображения, HDR-видео и функция редактирования.

Он будет доступен с конца февраля в комплекте с объективом за 849 евро.