Fujifilm представила камеру мгновенной печати Instax Mini 11

Рынок современных фотоаппаратов не может не радовать — пользователи могут выбрать себе либо зеркальную модель, либо беззеркальную, либо компактную, либо вовсе отдать предпочтение смартфону и пользоваться им. Но есть определённая каста пользователей, которая предпочитает фотоаппараты с мгновенной печатью фотографии — когда-то давно «Полароиды» пользовались безумным спросом, потому что не нужно было идти в печатный цех и ждать, когда твои фотографии проявят через пару часов или даже дней. Сейчас в этом нет необходимости, но сам эффект и атмосфера съёмки в таком формате пользователям всё равно нравятся, так что сегодня был представлен новый фотоаппарат Fujifilm Instax Mini 11, который позволяет делать мгновенные снимки.

Устройство достаточно компактное, продаётся в нескольких цветовых вариантах, при этом пользователь, естественно, вынужден постоянно покупать съёмные картриджи с краской, а также фотобумагу специального формата. Собственно, на расходных материалах производитель и зарабатывает, потому что даже если камера Fujifilm Instax Mini 11 будет относительно доступной, то никто не мешает производителю потом продавать фотобумагу уникального формата или сменные картриджи с краской, которые можно купить только у этой компании. Но задумка, конечно, очень интересная, особенно в плане каких-либо важных событий с друзьями и родными. Фотография на смартфоне не приносит столько же радости, сколько напечатанный снимок на бумаге.