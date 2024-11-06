Функция Steam Game Recording вышла из бета-теста

Соответственно, после автоматического обновления клиента игроки могут запустить запись вручную с помощью горячей клавиши (по умолчанию Ctrl + F11) или настроить автоматический запуск записи с возможностью ограничить длину видео, качество и объём занимаемого пространства. Valve сообщает, что функция совместима с любой игрой, включая сторонние проекты, которые поддерживают Steam Overlay. И, что интересно, по умолчанию запись выключена — её настройки можно найти во вкладке «Запись игр» в параметрах Steam. Кроме того, появилась функция Session View, активирующая менеджер «Записей и скриншотов» с тегами и данными для каждой игры. Довольно интересное обновление для тех пользователей, которые часто делятся контентом или хотят записывать классные ролики для своих каналов.