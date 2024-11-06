Функция Steam Game Recording вышла из бета-теста

Долгожданная функция Steam Game Recording теперь официально вышла из бета-версии и доступна всем пользователям на платформе Steam, предлагая игрокам на ПК, Mac и Steam Deck встроенный способ записи и обмена аудио и видео из игровых сессий. Этот инструмент, по словам самих разработчиков нововведения, дополняет другие способы записи игрового процесса на ПК вроде Xbox Game Bar, NVIDIA GeForce и AMD Adrenalin. И, что немаловажно, этот выпуск обновления для клиента Steam стал первым, который прекращает поддержку операционных систем Windows 7 и 8, а также macOS 10.13 и 10.14. Но на самом деле это не должно никого удивлять, так как Valve анонсировала эти шаги ещё в начале года.

Соответственно, после автоматического обновления клиента игроки могут запустить запись вручную с помощью горячей клавиши (по умолчанию Ctrl + F11) или настроить автоматический запуск записи с возможностью ограничить длину видео, качество и объём занимаемого пространства. Valve сообщает, что функция совместима с любой игрой, включая сторонние проекты, которые поддерживают Steam Overlay. И, что интересно, по умолчанию запись выключена — её настройки можно найти во вкладке «Запись игр» в параметрах Steam. Кроме того, появилась функция Session View, активирующая менеджер «Записей и скриншотов» с тегами и данными для каждой игры. Довольно интересное обновление для тех пользователей, которые часто делятся контентом или хотят записывать классные ролики для своих каналов.