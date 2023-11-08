GTA 6 представят уже в этом месяце

По информации издания Bloomberg, компания Rockstar, возможно, официально анонсирует столь долгожданную видеоигру GTA 6 уже на этой неделе. Источники, знакомые с планами Rockstar, также утверждают, что Take-Two и Rockstar планируют выпустить трейлер игры уже в следующем месяце. Согласно отчёту издания Bloomberg, Rockstar пока не прокомментировала эти слухи, хотя это вполне ожидаемо, потому что на самом деле издатель никогда не комментировал слухи относительно своих грядущих релизов. Но если эти слухи подтвердятся, то возможно, Take-Two и Rockstar планируют показать трейлер игры в начале следующего месяца на The Game Awards 2023. Также стоит напомнить, что GTA 6, одна из самых ожидаемых игр современности, была упомянута Take-Two в ходе заседаний с инвесторами, и аналитики предполагают, что игра может выйти не позднее марта 2025 года.

В прошлом году генеральный директор Take-Two Страус Зельник заявил, что GTA 6 установит новые стандарты для франшизы, что и так было понятно, потому что предыдущий релиз серии тоже был крайне воодушевляющим. С другой стороны, нужно понимать, что для запуска этой игры вам точно понадобится самое современное железо на рынке, потому что в противном случае поиграть не выйдет. Все предыдущие релизы компании демонстрировали пользователям красивую графику и геймплей нового поколения, но в конечном итоге всё это требовало мощную видеокарту и процессор. Готовы ли пользователи обновлять ПК и консоли ради новой игры?