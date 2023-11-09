GTA 6 выйдет в 2025 году, но Rockstar и так зарабатывает неплохо

Вчера поклонники Grand Theft Auto наконец получили долгожданный анонс новой игры, когда представители компании Rockstar Games официально объявили, что первый трейлер Grand Theft Auto VI появится в декабре текущего года. Впрочем, стоит сразу отметить, что именно шестую номерную часть издатель пока что не анонсировал — компания просто сообщила, что планирует выпустить новую часть серии GTA, но название пока что никто не сообщал. Также вскоре после этого анонса появилась информация о квартальных достижениях издателя, которые тоже весьма интересны. Например, во втором квартале 2024 года, который продлился с начала июля по конец сентября текущего года (да, у компании странное исчисление финансового года), Take-Two продемонстрировала крайне хорошие результаты с оборотом в 1,44 миллиарда долларов.

Да, это небольшое снижение выручки по сравнению с прошлым годом, но, учитывая, что компания выпустила очень мало игр в этом году, за исключением своих спортивных игр серии 2K Sports, достижение всё равно достаточно значительное. Конечно, одним из основных двигателей прибыли компании продолжает оставаться игра GTA V, так как даже с приближением выхода новой части игра всё ещё показывает отличные результаты продаж. Согласно последнему отчёту о доходах, GTA V преодолела отметку в 190 миллионов проданных копий, что означает, что 200 миллионов проданных копий, вероятно, можно ждать примерно до конца весны следующего года. При этом Red Dead Redemption 2 продалась тиражом в 57 миллионов копий, что тоже неплохо.
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