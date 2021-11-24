GTA: San Andreas воссозданный фанатами на движке Far Cry 5 Dunia Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition был выпущен в виде обновленного набора 11 ноября. Он включает три классических игры GTA: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Однако менее чем через две недели разработчик Rockstar Games извинился и пояснил, что вскоре выпустит обновление, чтобы исправить множество ошибок, с которыми столкнулись игроки. Пока геймеры и фанаты жаловались на ошибки и нелепые модели персонажей, фанатская версия игры попала на Reddit. Пользователь MapEditorMaster опубликовал 24-секундное Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition был выпущен в виде обновленного набора 11 ноября. Он включает три классических игры GTA: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Однако менее чем через две недели разработчик Rockstar Games извинился и пояснил, что вскоре выпустит обновление, чтобы исправить множество ошибок, с которыми столкнулись игроки. Пока геймеры и фанаты жаловались на ошибки и нелепые модели персонажей, фанатская версия игры попала на Reddit. Пользователь MapEditorMaster опубликовал 24-секундное видео обновленной версии игры и подписал его: «Переделка GTA San Andreas с нуля - скоро геймплей». В клипе сначала был показан вид на Сан-Андреас с высоты птичьего полета, а затем представлен главный герой, СиДжей. Автор - Bulat . Размещено: Вчера 21:09 . Продукт - GTA: San Andreas Комментарии и отзывы GTA: San Andreas

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