Garmin представила велосипедную камеру Varia Vue

Garmin анонсировала новое устройство в линейке Varia — Varia Vue, которое представляет собой велосипедный фонарь и фронтальную камеру с поддержкой 4K. Это первое решение компании, способное не только освещать дорогу, но и автоматически записывать видео инцидентов, сохраняя его либо на карту памяти, либо в облако через подключение к смартфону. Устройство уже доступно в фирменном онлайн-магазине Garmin за 550 долларов. Камера Vue способна записывать видео в разрешении 4K до шести часов от одного заряда аккумулятора. Однако при максимальной яркости фонаря время работы снижается до примерно одного часа и пятнадцати минут. Уменьшив разрешение до 1080p при 30 кадрах в секунду, можно увеличить длительность записи до девяти часов, либо до полутора часов с включённым на полную мощность светом.

Устройство оснащено системой электронной стабилизации изображения, что особенно важно при езде по неровной поверхности. Благодаря функции непрерывной записи, камера сохраняет моменты до и после инцидента, если встроенный акселерометр фиксирует резкое торможение или удар. При подключении к другим продуктам Garmin — например, смарт-часам, велокомпьютерам или мобильному приложению — видео сопровождается GPS-данными, включая скорость и точное местоположение. Дополнительно Vue можно соединить с задним радаром от Garmin. В этом случае фронтальная камера начинает работу только тогда, когда сзади приближается автомобиль и пишет видео с двух направлений.
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