Гарнитура Samsung Odyssey+ засветилась на сайте FCC

2018-08-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Odyssey+; [92]
Судя по всему, компания Samsung готовит обновленную модель гарнитуры смешанной реальности HMD Odyssey, дебютировавшей прошлой осенью. Устройство под названием Odyssey+ засветилось в базе данных американского регулятора FCC. Из изменений: увеличенная площадь контакта с носом, технология AMOLED + SFS и совместимость с SteamVR. Габариты и разрешение экранов остались прежними: две 3,5 дюймовые панели с разрешением 1600:1440 пикселей. Угол обзора составляет 110°. Также сообщается о наличии интерфейсов HDMI, USB и Bluetooth.


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