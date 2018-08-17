Гарнитура Samsung Odyssey+ засветилась на сайте FCC

Судя по всему, компания Samsung готовит обновленную модель гарнитуры смешанной реальности HMD Odyssey, дебютировавшей прошлой осенью. Устройство под названием Odyssey+ засветилось в базе данных американского регулятора FCC. Из изменений: увеличенная площадь контакта с носом, технология AMOLED + SFS и совместимость с SteamVR. Габариты и разрешение экранов остались прежними: две 3,5 дюймовые панели с разрешением 1600:1440 пикселей. Угол обзора составляет 110°. Также сообщается о наличии интерфейсов HDMI, USB и Bluetooth.