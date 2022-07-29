Геймпад Sony Backbone One разработан для смартфонов iPhone

Компания Sony представила геймпад Backbone One для устройств iPhone. Дизайн модели, цвет были позаимствованы с контроллера DualSense.

Backbone One поддерживает игры из App Store и других сервисов потоковой передачи игр, поддерживающих контроллеры, включая такие игры как Genshin Impact, Call of Duty Mobile и другие. С помощью приложения Backbone можно настроить свое устройство. Аксессуар питается от iPhone, поэтому его не нужно заряжать отдельно. Кроме того, можно подключить смартфон, чтобы играть в игры для PS5 и PS4 с помощью приложения PS Remote Play. Геймпад Backbone One PlayStation Edition будет доступен в США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Нидерландах, Великобритании и в других странах.

Sony Backbone One оценен в 100 долларов.
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