Надежная и быстрая зарядная станция. Обзор Volfox P5-103…

Продолжаем изучение зарядных станций для геймпадов DualSense у консоли PlayStation. И сегодня рассмотрим Volfox P5-103 с безопасной зарядкой двух контроллеров одновременно, подсветкой и простой установкой.

Упаковано в коробку из картона в расцветке консоли PlayStation. Комплект включает кабель и руководство пользователя на русском.

Корпус из пластика. Основа из черного глянца и боковые панели из матового белого. Все как на консоли и станция хорошо смотрится в интерьере.

Геймпады устанавливаются на верхней грани. Одновременно можно поставить два. Зарядка осуществляется через контакты в основании геймпада. Установленными стоят устойчиво.

Тут используется схема с корректировкой скорости зарядки в зависимости от уровня заряда. До 90% быстрее и замедляя на последних 10%. Такая схема повысит срок службы аккумулятора.

Питание подается через USB-C разъем. В комплекте идет только кабель, в качестве источника можно использовать разъем на консоли или свободный адаптер от смартфона.

Здесь есть подсвечиваемая зона, которая расположена по периметру основания и создает интересный эффект. При этом управлять можно с помощью сенсорной кнопки на тыльной части корпуса.

Volfox P5-103 обзор

Итоги

Volfox P5-103 – недорогая зарядная станция для геймпадов с высоким качеством исполнения для зарядки двух контроллеров одновременно. Одна из лучших альтернатив подобному аксессуару от самой Sony.