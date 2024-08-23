Зарядный магнитный кабель для PS VR2 и DualSense. Обзор DOBE TP5-2520

Упакован в компактную коробку из плотного картона. Комплект его включат сам зарядный кабель и два коннектора.
Длина кабеля 1 метр. Он разделяется на две ветки с магнитными коннекторами. Две ответные части устанавливаются в USB-C разъемы на геймпадах или контроллере. Установленными не выступают заметно за пределы корпуса.
Подключается к USB, например, на обратной стороне консоли. Далее при зарядке достаточно просто соединить. Магнит обеспечит быстрое и безопасное соединение, при этом не изнашивается сам разъем.