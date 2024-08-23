Зарядный магнитный кабель для PS VR2 и DualSense. Обзор DOBE TP5-2520

Сегодня в центре внимания простой аксессуар - DOBE TP5-2520. Это магнитный кабель, который можно использовать с геймпадами DualSense или контролерами шлема виртуальной реальности PS VR2.

Упакован в компактную коробку из плотного картона. Комплект его включат сам зарядный кабель и два коннектора.

Длина кабеля 1 метр. Он разделяется на две ветки с магнитными коннекторами. Две ответные части устанавливаются в USB-C разъемы на геймпадах или контроллере. Установленными не выступают заметно за пределы корпуса.

Подключается к USB, например, на обратной стороне консоли. Далее при зарядке достаточно просто соединить. Магнит обеспечит быстрое и безопасное соединение, при этом не изнашивается сам разъем.

DOBE TP5-2520 обзор

DOBE TP5-2520 – кабель с магнитным соединением, рассчитанный на зарядку двух геймпадов или контроллеров. К условным минусам отнесем отсутствие запасных коннекторов в комплекте.