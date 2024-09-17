Недорогая и компактная зарядка DualSense. Обзор DOBE TP5-0591

Сегодня рассмотрим компактный вариант исполнения зарядной станции DOBE TP5-0591, рассчитанной на зарядку двух геймпадов DualSense одновременно. Она может работать как от приставки, так и любого свободного разъема USB.

Компактная коробка с изображением аксессуара и данными по техническим характеристикам. В комплект входит USB-кабель и руководство пользователя.

От рассмотренных ранее станций этого производителя ее отличает компактное исполнение корпуса. Это площадка с невысоким профилем, выполненная из пластика.

Внешняя часть корпуса белого цвета, внутренняя черного. Сочетается с консолью и ее габариты позволяют разместить его на верхней ее части или рядом.

Питание подается через USB-C, на задней грани. Есть защита от перегрева и перегрузки по току.

На верхней грани зарядной станцией расположены USB коннекторы к которым подключается геймпад, зарядка идет через разъем на передней грани контроллера. Разместить одновременно можно два. Зарядка проходит в безопасном режиме по схеме: 90% - быстро и оставшиеся 10% - медленно.

DOBE TP5-0591 обзор

DOBE TP5-0591 – недорогая и компактная зарядная станция для DualSense. Для нее можно будет найти место даже в ограниченном пространстве или взять с собой в поездку вместе с консолью.