Недорогая и компактная зарядка DualSense. Обзор DOBE TP5-0591

Компактная коробка с изображением аксессуара и данными по техническим характеристикам. В комплект входит USB-кабель и руководство пользователя.
От рассмотренных ранее станций этого производителя ее отличает компактное исполнение корпуса. Это площадка с невысоким профилем, выполненная из пластика.
Внешняя часть корпуса белого цвета, внутренняя черного. Сочетается с консолью и ее габариты позволяют разместить его на верхней ее части или рядом.
Питание подается через USB-C, на задней грани. Есть защита от перегрева и перегрузки по току.
На верхней грани зарядной станцией расположены USB коннекторы к которым подключается геймпад, зарядка идет через разъем на передней грани контроллера. Разместить одновременно можно два. Зарядка проходит в безопасном режиме по схеме: 90% - быстро и оставшиеся 10% - медленно.