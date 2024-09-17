Недорогая и компактная зарядка DualSense. Обзор DOBE TP5-0591

Сегодня рассмотрим компактный вариант исполнения зарядной станции DOBE TP5-0591, рассчитанной на зарядку двух геймпадов DualSense одновременно. Она может работать как от приставки, так и любого свободного разъема USB.

Компактная коробка с изображением аксессуара и данными по техническим характеристикам. В комплект входит USB-кабель и руководство пользователя.

От рассмотренных ранее станций этого производителя ее отличает компактное исполнение корпуса. Это площадка с невысоким профилем, выполненная из пластика.

Внешняя часть корпуса белого цвета, внутренняя черного. Сочетается с консолью и ее габариты позволяют разместить его на верхней ее части или рядом.

Питание подается через USB-C, на задней грани. Есть защита от перегрева и перегрузки по току.

На верхней грани зарядной станцией расположены USB коннекторы к которым подключается геймпад, зарядка идет через разъем на передней грани контроллера. Разместить одновременно можно два. Зарядка проходит в безопасном режиме по схеме: 90% - быстро и оставшиеся 10% - медленно.

DOBE TP5-0591 обзор

DOBE TP5-0591 – недорогая и компактная зарядная станция для DualSense. Для нее можно будет найти место даже в ограниченном пространстве или взять с собой в поездку вместе с консолью.
Зарядный магнитный кабель для PS VR2 и DualSense. Обзор DOBE…
Сегодня в центре внимания простой аксессуар - DOBE TP5-2520. Это магнитный кабель, который можно использо…
Недорогая и компактная зарядка DualSense. Обзор DOBE TP5-059…
Сегодня рассмотрим компактный вариант исполнения зарядной станции DOBE TP5-0591, рассчитанной на зарядку …
Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-05103S…
В базовый комплект PlayStation 5 не входит зарядная станция для геймпада, а доступен только USB-C кабель.…
Зарядный магнитный кабель для PS VR2 и DualSense. Обзор DOBE TP5-2520Зарядный магнитный кабель для PS VR2 и DualSense. Обзор DOBE TP5-2520
Геймпад со сменными курками для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-0421Геймпад со сменными курками для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-0421
Замена джойконам Nintendo Switch, недорого и удобно. Обзор DOBE TNS-0163Замена джойконам Nintendo Switch, недорого и удобно. Обзор DOBE TNS-0163
Набор из 30 игровых аксессуаров для Nintendo Switch. Обзор Dobe TNS-2169Набор из 30 игровых аксессуаров для Nintendo Switch. Обзор Dobe TNS-2169
Зарядка для шлема и контроллеров Oculus Quest 2. Обзор DOBE TY-2806Зарядка для шлема и контроллеров Oculus Quest 2. Обзор DOBE TY-2806
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor