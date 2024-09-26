Лаконичная зарядка для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0508B

Есть процедура, объединяющая всех владельцев консоли PlayStation 5 и это необходимость зарядки геймпадов. При чем при активном использовании это ежедневный ритуал. DOBE TP5-0508B – недорогой аксессуар для зарядки двух контроллеров одновременно.

Производитель придерживается общей стилистики в оформлении упаковки. Комплект включает кабель и руководство пользователя.

Выполнен корпус из пластика белого цвета. Аскетичное исполнение с «ломанными» линиями. У нее компактные габариты и невысокий профиль, места займет мало.

На лицевой стороне панель с двумя индикаторами в виде изображения геймпадов. В зависимости от цвета подсветки отображается текущий статус зарядки. Просто и самое главное информативно.

Геймпады подключаются через USB-C коннекторы на верхней грани. Тут два посадочных места, можно заряжать по одному или одновременно два. Ставятся в зарядную станцию перевернутыми, подключенными не раскачиваются.

Несмотря на невысокую стоимость тут безопасная схема подачи питания, распределяющая мощность для сохранения емкости аккумулятора, продляя срок службы геймпада.

На основании нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающая скольжение при размещении на ровной поверхности.

DOBE TP5-0508B обзор

Итоги

DOBE TP5-0508B – недорогая зарядка для двух геймпадов DualSense. Лаконичный внешний вид и раздельная индикация зарядки.