Лаконичная зарядка для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0508B

Есть процедура, объединяющая всех владельцев консоли PlayStation 5 и это необходимость зарядки геймпадов. При чем при активном использовании это ежедневный ритуал. DOBE TP5-0508B – недорогой аксессуар для зарядки двух контроллеров одновременно.

DOBE TP5-0508B

Производитель придерживается общей стилистики в оформлении упаковки. Комплект включает кабель и руководство пользователя.

DOBE TP5-0508B

Выполнен корпус из пластика белого цвета. Аскетичное исполнение с «ломанными» линиями. У нее компактные габариты и невысокий профиль, места займет мало.

DOBE TP5-0508B

На лицевой стороне панель с двумя индикаторами в виде изображения геймпадов. В зависимости от цвета подсветки отображается текущий статус зарядки. Просто и самое главное информативно.

DOBE TP5-0508B

Геймпады подключаются через USB-C коннекторы на верхней грани. Тут два посадочных места, можно заряжать по одному или одновременно два. Ставятся в зарядную станцию перевернутыми, подключенными не раскачиваются.

DOBE TP5-0508B

Несмотря на невысокую стоимость тут безопасная схема подачи питания, распределяющая мощность для сохранения емкости аккумулятора, продляя срок службы геймпада.

DOBE TP5-0508B

На основании нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающая скольжение при размещении на ровной поверхности.

DOBE TP5-0508B

DOBE TP5-0508B обзор

Итоги

DOBE TP5-0508B – недорогая зарядка для двух геймпадов DualSense. Лаконичный внешний вид и раздельная индикация зарядки.
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