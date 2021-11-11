Геймплей Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition

Кадры игрового процесса Grand Theft Auto Definitive Edition просочились в сеть и стали доступными, что дает почти полное представление о том, чего вы можете ожидать от игр Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition с обновленными версиями оригинальных игр официально запускается сегодня, 11 ноября, по цене 60 или 55 фунтов стерлингов и доступен для PlayStation 4 и 5, Xbox One и более новых консолей Series X / S. , Nintendo Switch и ПК через Rockstar Games Launcher. Три знаковых города, три эпических истории. Сыграйте в определяющую жанр классику оригинальной Grand Theft Auto Trilogy: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas, обновленную для нового поколения, теперь с повсеместными улучшениями, включая новое освещение и улучшения окружающей среды, текстуры с высоким разрешением, увеличенные расстояния прорисовки, элементы управления и нацеливания в стиле Grand Theft Auto V и многое другое, оживляя любимые миры с новыми уровнями детализации.