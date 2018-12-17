Генеральный директор ASUS Джерри Шен покидает свой пост, компания переключается на мобильные игры

Джерри Шин (Jerry Shen), который возглавлял компанию почти 11 лет, уходит со своего поста. Шен переедет в iFast, новый стартап AIoT, предназначенный для B2B-приложений, в качестве председателя и генерального директора. Тем не менее, у него все еще будут ссылки на ASUS, поскольку имеет 30-процентную долю в iFast. В прощальном заявлении Шен заявил, что посвятит себя тому, чтобы помочь ASUS «эффективно перейти в индустрию AIoT».

ASUS переключает свою корпоративную структуру, чтобы сосредоточиться на игровой индустрии и индустрии AIoT, последний является новым термином, обозначающим комбинацию AI и IoT. Это включает в себя серьезный сдвиг в мобильной стратегии для целевых геймеров и опытных пользователей, что означает больше телефонов ROG и меньше ZenFones. Компания потеряла примерно 190 млн.$ на покрытия потери запасов, издержек производства и расходов из-за организационной перестройки.