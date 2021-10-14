Genshin Impact получает поддержку 120 fps на iOS

Популярная экшн-ролевая игра Genshin Impact сегодня выпустила обновление версии 2.2 для iOS. Обновление принесло нового персонажа, а также дополнительные события, области и игровой контент. Однако самое долгожданное обновление принесло поддержку 120 fps.

В журнале обновлений есть запись «Новая функция: опция 120 FPS для некоторых устройств». Текст излишне расплывчатый, поскольку поддержка 120 кадров в секунду действительно существует на данный момент только в двух продуктах Apple, новых моделях iPhone 13 Pro и моделях iPad Pro. Это делает устройства Apple первыми, в которых частота кадров в этой игре превышает 60 кадров в секунду. Хотя Genshin Impact доступен на различных платформах, включая Android, PlayStation и ПК, все они ограничены 60 кадрами в секунду.