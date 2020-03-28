Ghost Recon Breakpoint предлагает опробовать игру бесплатно

2020-03-28, Автор - Ramil; Продукт - Ghost Recon Breakpoint; [94]
Разработчик Ubisoft продолжает работу над игрой Ghost Recon Breakpoint. Недавно было выпущено обновление в котором было немало изменений и улучшений. Представители решили сделать игру бесплатной на эти выходные.

Игрокам можно будет сыграть в нее с 26 марта по 30 марта. Контент будет полностью открыт. Игрокам будут доступны новые тактические опции. Новые миссии, новые видеоролики, диалоги и игровая механика.

Обновление 2.0 весит около 30 Гб. Обновление полностью удаляет уровень экипировки. Введены новые классы, Engineer и Echelon. Компания Ubisoft дает игрокам протестировать игру, прежде чем ее приобрести.

Комментарии и отзывы Ghost Recon Breakpoint
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