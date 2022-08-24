Ghostbusters: Spirits Unleashed получает дату релиза

Ghostbusters: Spirits Unleashed — это увлекательная многопользовательская игра, которая идеально подойдёт для игроков с навыками любого уровня. Четверо охотников за привидениями с протонными ранцами за спиной пытаются поймать призрака в уникальных локациях. Внешний вид и ощущение создадут для поклонников впечатление погружения в мир этой игры, позволяя им воплощать в жизнь свои фантазии об охоте за привидениями. В игру просто и увлекательно играть — охотьтесь на призраков или сами наводите ужас!
Разработчик также упомянул, что Ghostbusters: Spirits Unleashed получит поддержку трассировки лучей.
Ghostbusters: Spirits Unleashed выйдет 18 октября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, и Xbox Series S|X.