Ghostwire Tokyo получает новое обновление с поддержкой VRR на консолях Sony

Bethesda и Tango Gameworks выпустили новое обновление Ghostwire Tokyo для PS5 и ПК, добавив поддержку VRR на консоли Sony и повысив производительность. В дополнение к поддержке VVR и улучшенной производительности, новое обновление от 2 мая также позволяет игрокам быстро перемещаться в начале игры. Кроме того, игроки на ПК теперь могут включать/отключать сглаживание мыши с помощью новой опции «сглаживание мыши». Другие изменения включают в себя различные исправления возникших проблем, а также пересмотренные начальные значения для параметров камеры игрока и настройки мертвой зоны аналогового джойстика геймпада. Исправлен параметр «Резкость» при использовании FSR 1.0 и другие улучшения.