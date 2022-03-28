Глава Amazon Games Майк Фраззини покидает компанию

Глава и давний сотрудник Amazon Game Studio Майк Фраззини уходит в отставку, он сообщил в сообщении на LinkedIn. Майк Фраззини сослался на желание проводить больше времени с семьей и тот факт, что студия наконец-то добилась определенного успеха. «Хотя никогда не бывает идеального времени, чтобы отойти от великой роли, сейчас самое подходящее время», — написал он. «За последние шесть месяцев мы выпустили две топ-10 игр, и у нас есть растущее портфолио многообещающих новых игр которые находятся в разработке».

В последние несколько лет Amazon Games столкнулась с трудностями, особенно в связи с отменой MMO « Властелин колец» и фиаско с первой игрой уровня AAA, Crucible. Компанию также критиковали за ее политику заявления права собственности на личные игры сотрудников, которые один инженер назвал «драконовскими». Согласно тому же отчету, один из бывших менеджеров Game Studios сказал, что некоторые проблемы с Amazon могли возникнуть из-за того, что у Майка Фраззини не было опыта в создании игр.