Глава Fortnite Nexus War посвящена персонажам Marvel

Острову Fortnite грозит новая угроза, Галактус, Разрушитель миров. Fortnite Nexus War - название 2 главы 4 сезона, которая посвящена всем персонажам Marvel. С новым сезоном игрокам будут доступны скины: Тора, Железного человека, Доктора Дума, Грута, Мистика, Росомахи, Шторма, Она-Халк и других. В распоряжении игроков появятся сверхмощные способоности.

В дополнении к новым способностям в игре появятся новые виды оружия от Stark Industries. Добавят новые локации, такие как Дом Рока, кладбище Стражей и так далее.